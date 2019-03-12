再度陪鄭世維掃街拜票 侯友宜：要拚出三重好日子

2019-03-12 23:29

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區立委補選，國民黨候選人鄭世維今天請到新北市長侯友宜和國民黨立法院黨團總召江啟臣來站台掃街。侯友宜說，為一個在地的好人才來拚，再努力、再辛苦都是應該要做的，希望大家能讓鄭世維當選，一起拚出三重好日子。

鄭世維也預告，明天（13日）將請到高雄市長韓國瑜女兒韓冰和立法委員蔣萬安來三和夜市一同掃街。面對自己是否有投票權大搞烏龍，鄭世維則說，現在我不只多1票，只要在1月9號中選會公告之前，新北市市民有把戶籍遷到三重的，都能夠投票。

連3日來替鄭世維輔選，侯友宜也說道，為一個在地的好人才來拚，能夠為市民，尤其是三重的鄉親服務，再努力、再辛苦都是應該要做的。三重要找一個接地氣、在地的人和大家做朋友，希望大家能讓鄭世維當選，讓中央跟地方接在一起，一起拚出三重好日子。

江啟臣也說，週六準備迎接鄭世維到立法院，今天代表黨團來迎接他，希望週六選票開完後，鄭世維就準備到立法院來報到。

談到近日蔡英文總統提7大綱領反制中國「一國兩制台灣方案」，讓兩岸議題再度浮上檯面，鄭世維說，怎麼樣讓人民吃得飽過得好、讓台灣經濟能夠蓬勃發展，這才是人民關心的事項，不是在關心任何一黨派的政權。

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