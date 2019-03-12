設籍未滿4個月無投票權 鄭世維：依選罷法仍有被選舉權

2019-03-12 12:42

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第3選區（三重）立委補選國民黨候選人鄭世維今早再度請到前新北市長朱立倫到三重拜票。被問到投票日當天因設籍未滿4個月無法投票，他表示，或許未居住滿4個月或6個月沒有投票權，但相信鄉親會支持自己。

新北市第3選區立委補選倒數4天，藍營鄭世維卻因設籍未滿4個月無法行使投票權，被質疑是「不愛三重」，對此，鄭世維今也回應，依照選罷法規定，在中選會公告之前就把戶籍遷到這個地方來，當然就有被選舉權，或許未居住滿4個月或6個月沒有投票權，但還是相信鄉親會支持。

朱立倫在旁則補充，「我也是三重選民，很抱歉這次無法選給世維，因為三重被切成2個選區，但世維絕對愛三重。」

鄭世維說，三重有很多南部北漂到這邊，包括雲林鄉親、嘉義鄉親和彰化的鄉親，大家也都希望給他機會，來為三重服務。

此外，他也預告，15日選前之夜目前已確定在三陽路舉行造勢活動，他表示，昨天去做會勘也申請核准，希望大家能前往支持。

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