鄭世維沒在三重住滿4個月卻頻攻對手 余天：不要再逼我批評...

2019-03-12 11:06

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區立法委員補選倒數4天，民進黨候選人余天今天偕妻子李亞萍至三重仁政市場拜票，媒體問及，外傳住在蘆洲的國民黨候選人鄭世維因遷戶口不及，沒有投票權，余天驚訝「真要命，怎麼會這樣？」直問為什麼鄭世維不能投票，但隨即又說，選戰倒數還是要加油，「他也不少這一票吧！」

媒體好奇，鄭世維頻攻余天不住三重、選民找不到人，如今自己卻沒有在三重住滿4個月，余天笑說，不要再逼他批評鄭世維，他不要再批評了。

余天說，他成立的全國藝能總工會、李亞萍成立的關懷婦女協會都在三重，他和李亞萍都常過來三重，「所以他不知道嘛。」

不過，新北市選委會副總幹事黃堯章澄清，鄭世維的選舉權和被選舉權沒有問題。

黃堯章說，立委補選，選舉人必須在選舉區（新北市）居住滿4個月；候選人則必須在1月9日補選公告前將戶籍遷入，而鄭世維在新北市住了超過4個月，因此可以投票；也在補選公告前的1月2日將戶籍從蘆洲遷至三重，因此能夠參選。

余天最後也拜託民眾，「拜託不要讓我輸掉」，表示民進黨如果連三重都保不住，2020年大選又輸，國民黨主席吳敦義一直提倡要和中國簽和平協議，最後就會變成一國兩制，「所以不能輸」。

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