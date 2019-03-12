KMT沒腦？ 嗆人亂扣帽子 藍委接下來這句話讓網友笑翻

2019-03-12 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前拋出要推動「自由經濟示範區」，表示若真無法推動，最終可能訴諸公投，立院財委會11日也就「重啟設置自由經濟示範區」進行專題報告。國民黨立委費鴻泰提到韓國瑜時，強調「國民黨就算只有韓腦，總比民進黨沒腦好」，並批民進黨亂扣黑帽子，「結果把戴上去的帽子拿掉以後，發現帽子裡頭沒有腦」，此話一出引發網友熱議。

立法院財委會11日邀集財政部、國發會、經濟部、內政部、農委會、陸委會等相關部會，就「重啟設置自由經濟示範區」議題進行專題報告並備詢。會中綠委郭正亮諷刺，韓國瑜人氣高，作為國民黨的「民族救星」，但國民黨人才濟濟，結果現在只剩1個大腦，叫「韓腦」，令人相當遺憾。

費鴻泰聽聞不滿反嗆，直說國民黨就算只有韓腦，總比民進黨沒腦、低能好，並痛批民進黨，「就只會給我們戴黑帽子」，然後接著說「結果把戴上去的帽子拿掉以後，發現帽子裡頭沒有腦」。

針對費鴻泰這番言論，臉書粉專「公民廟口-立委在做天在看」則發文表示，「ㄜ～費鴻泰委員，為何要罵人戴你帽子，又要罵被戴帽子的你沒有腦呢？」

網友看完影片全笑翻，留言「費委員終於把國民黨不能說的秘密講出來了...」、「這是承認國民黨的都沒腦嗎？」、「藍（藍）尾真的好天才喔，總是有意外驚喜～」、「一群無腦的闌尾，割掉台灣才有救」、「跟那個智慧一樣挺有智慧的」、「費鴻泰表示：國民黨只有『韓國瑜有腦』？所以費鴻泰說自己無腦」。

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