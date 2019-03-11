立委補選倒數 蔡英文：台南人不欠民進黨

2019-03-11 22:52

〔記者萬于甄／台南報導〕台南立委補選投票日倒數剩下不到5天，選情越來越激烈，民進黨近期整合各分裂的票源，穩固綠營基本盤，立委補選候選人郭國文今再邀總統蔡英文、黨主席卓榮泰等人全力助選，蔡英文強調，台南人沒有欠民進黨，民進黨長期受台南照顧，呼籲選民繼續照顧，讓郭順利當選。

蔡英文致詞時，細數民進黨執政2年多來的政績，包含農業、科技業、觀光、工商業等發展，都是穩定成長與進步，薪資所得更達到23K，強調這些都是中央與地方政府長期努力打拼的成果，尤其，台積電、中研院、交通大學更進駐台南設址，發展重要建設。

「英文」博感情：「國文」是我兄弟

蔡英文強調，「台南人沒有欠民進黨，民進黨長期都受到台南人的照顧」，希望大家能繼續照顧民進黨，此次，立委補選希望鄉親全力支持郭國文，「我是英文，他是國文，他是我兄弟」，也是一位認真的年輕人，兩人WTO勞工議題結緣，希望大家能讓郭國文順利當選，繼續服務鄉親。

隨後，蔡英文走到廟旁知名的冬瓜茶涼飲店，自掏腰包買了5杯檸檬冬瓜與冬瓜茶，與黨主席卓榮泰、台南市長黃偉哲、郭國文等人一起品嘗，蔡英文大呼「好喝！」，期間更與民眾話家常，互動熱絡，相當親民。

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