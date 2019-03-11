台灣山羊魂斷中國！ 議員：別把動物當政治手段

2019-03-11 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國重慶市動物園有意送兩隻貓熊給壽山動物園，引來熱烈討論。不過新竹市議員余筱菁認為，台灣有自己的黑熊、石虎要保護，沒錢養貓熊。她更反對將台灣特有種山羊送到中國，因為中國過去已害死台灣送去的山羊。

余筱菁今天在臉書談起中國打算送高雄貓熊的議題，她直言，台灣不需要貓熊、也不想花錢養中國特有種貓熊，台灣有自己的黑熊、石虎等動物要保護，錢都不夠用、沒錢養貓熊。

余筱菁更堅決反對把已經瀕危的台灣特有種「長鬃山羊」送去中國，因為過去中國已經害死了台灣送去的長鬃山羊，「不想再冒任何危險把動物當作政治外交手段！」

余筱菁也貼出過去的新聞，台灣與中國曾在2008年互贈稀有動植物，中國送來貓熊「團團」、「圓圓」 與珙桐（鴿子樹），台灣則回贈長鬃山羊「喜羊羊」、「樂羊羊」，還有一對梅花鹿。台北動物園圈養的長鬃山羊平均壽命在14歲以上，不過中國的「喜羊羊」卻在2013年就傳出死亡的消息，死亡時才8歲半，死於心肺衰竭，但詳細原因未明。

據《上下游》報導，當時台灣動保人士陳玉敏就質疑，送長鬃山羊到中國有助於棲地復育？她認為棲地保育才是真正的保育，「台灣與中國互送珍稀動物到彼此的動物園，有什麼保育意義嗎？」

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