中國想送高雄貓熊 打馬悍將：請不起港星、卻養更貴的？

2019-03-11 10:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕中國傳出有意贈送一對貓熊給高雄壽山動物園引發各界關注，但動輒數千萬元的高額照顧費用也讓人議論，有網友搬出港星鄧紫棋無法替高雄代言的爭議做比較，臉書粉專打馬悍將質疑，花不起幾百萬請當紅藝人，還養更貴的貓熊？

高雄市長韓國瑜三月底將前往中國、港、澳交流，出訪前傳出中國台灣省人大代表許沛提出「贈送高雄大貓熊」的建議；高市觀光局長潘恆旭也證實，日前重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛抵台時曾提及此事，並透露重慶動物園評估贈送兩隻貓熊給壽山動物園，分別是7歲的母貓熊融融和8歲的公貓熊雄雄，高市則將為此成立貓熊小組，預計最快2年可接回。

壽山動物園告訴媒體，目前園方有3公頃土地可使用，評估在壽山園區或靠停車場空地可打造一座專屬貓熊恆溫室粗估不含人事費，第一年約要3000萬元。

網友質疑，觀光局先前曾爆料指出，原計畫邀港星鄧紫棋幫高雄代言，卻疑似遭經紀公司獅子大開口？要求冠名贊助費用 600 萬元，但鄧紫棋身邊工作人員則無奈表示，從頭到尾都沒接過高市觀光局的電話，也完全不知道怎會有這個價碼跑出來？

打馬悍將直言，花不起幾百萬元請港星，卻能養更貴的貓熊？網友對此也有諸多批判，「有考慮台灣黑熊的感受嗎？」、「就說是民進黨政府不給高雄市政府經費，所以才不能養的」、「先兌現愛情摩天輪吧」、「幫人養還要給人錢……！」 。

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