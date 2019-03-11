批「某些國家」迫害宗教 總統：台灣與被壓迫人民站在一起

2019-03-11 10:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕首屆「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」今天在台北登場，蔡總統向15國宗教代表致詞，批評「某些國家」因信仰迫害人民，強調台灣「選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起」！

台灣主辦「印太區域保衛宗教自由公民社會對話」在台北登場，15國宗教代表與會，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、外交部政次徐斯儉、AIT處長酈英傑與美國國際宗教自由無任所大使布朗巴克出席開幕式致詞，布朗巴克發表專題演講，共有來自印太地區15國的宗教代表齊聚一堂，探討如何促進宗教自由。

蔡總統致詞時引用美國第三任總統傑佛遜政教分離主張，意涵在於國家不應干涉控制宗教，同時政府應該營造包容接納的環境，尊重少數族群和多元文化，並強調「就是這份包容接納精神讓我們共聚一堂」。

蔡總統提到，離會議地點不遠的新生南路被許多人稱作「天堂之路」，因為在那條路上可以看到佛教、伊斯蘭教、基督教、摩門教的敬拜場所彼此比鄰，週日時充滿不同信仰的人民，展現出包容精神。蔡總統說，台灣作為移民社會，人民學習尊重彼此的不同，跨越差異，也感謝從東亞、東南亞來到台灣的移民，「這是我們國家的承諾：任何人都可以為這塊土地貢獻心力，編織在台灣努力的故事」。

蔡總統強調，今天大家聚集在此，是因為宗教自由現在仍然受到威脅，「某些國家」的民主價值受到壓迫，因為信仰迫害或歧視自己的人民，許多團體受到迫害，宗教領袖被迫流亡，宗教偶像被破壞，許多人民必須被集中、再教育，甚至被迫打破自己的宗教禁忌。

蔡總統說，台灣同感權利和身份被剝奪的痛苦，也了解生活方式被挑戰的感受，宣示「所以我們選擇與受專制政權壓迫、被剝奪宗教自由的人民站在一起」。盼不斷努力，加強與全世界志同道合的朋友們合作，建立以價值信念為基礎的夥伴關係，致力打造一個免於擔憂因宗教或種族不同而處於恐懼、迫害甚至流亡的世界。

蔡總統對此次區域論壇抱以期望說，歷史告訴我們，當越多人可以生活免於恐懼時，國家就會更加安定、和平與繁榮。所以，希望大家一起努力，將此論壇打造成區域、乃至於全球宗教自由的燈塔。

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