支持宗教自由 超過10國貴賓來台與會

2019-03-09 12:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕由台美共同合辦的「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話」將在本月11日舉辦，由美國國際宗教自由無任所大使山謬．布朗貝克擔任主題演講，會中有超過10國、80位國際來賓來台與會。

今年的「2019印太地區保衛宗教自由公民社會對話 」由台灣民主基金會、美國在台協會、國際宗教自由圓桌論壇與國際宗教自由秘書處共同舉辦。

台灣民主基金會發布新聞稿表示，宗教自由為台灣與美國共同努力支持和倡議的議題之一，尤其是現今有特定強權正在針對不同宗教信仰施加極大的壓力。在印太地區中，目前面臨的困難包含宗教民粹主義、宗教歧視、針對特定團體和少數族群的密切監視和施壓、以及其他侵蝕宗教自由的作為。台灣為印太地區中宗教高度自由、多元的民主國家，因此期盼在維護與促進印太區域宗教自由與寬容上，扮演更積極的角色，並且強化與區域內的倡議者的交流與合作。

民主基金會說，會中將有包含緬甸、印度、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、巴基斯坦、泰國、美國以及越南等超過200位的國際來賓與會。根據規劃，總統蔡英文、身兼台灣民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全、外交部政務次長徐斯儉、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）也將出席11日的開幕典禮並致詞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/