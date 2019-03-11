韓流發威？網友受不了藍媒 發文教學如何改成「鎖碼頻道」

2019-03-11 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕韓流發威？有網友在2014年4月太陽花學運期間曾於PTT發文表示，自己看不下去某新聞台不斷散播不實新聞，偏偏家中長輩特別喜愛看，如何勸導都無用，因此索性用遙控器鎖住它，甚至還發教學文來教大家如何操作。想不到事隔5年該篇文章又被翻出來，許多網友再次推爆這篇文，大喊「非常實用」！

網友「leecherry （我很貴）」於PTT八卦版發文表示，自己家中使用「凱擘大寬頻」，若鄉民家中也是此公司用戶，請將某新聞台設定為「鎖碼頻道」。操作步驟第一步是按下遙控器上的「選單」按鍵，接著按左右鍵至「設定」 ，並按下「設定鎖碼頻道」。

第二步，輸入個人認證密碼，預設值為0000，並按下「選取」，選「某新聞台」，並按下遙控器上的「黃色」按扭，即可鎖定頻道，只要看到頻道旁出現鎖頭圖示即代表成功。第三步，按下ok，選擇「鎖碼類型」，希望鎖越久越好的人請選「全天」，如果只鎖意思一下的，可選「封鎖一段時間」，最後按下遙控器的「ok」鍵，即完成設定。

leecherry呼籲，請大家用行動抵制該新聞台，「沒辦法至立法院現場幫助大家，在此盡點綿薄之力！」

這篇文章被翻出後，許多網友表示非常實用，也打趣表示：「是說可以鎖家裡，應該也可以帶遙控器出去鎖小吃店麵店吧」、「發起到小吃店『不轉台就轉頭』運動」，也有網友認為不只該台，「極藍極綠和極紅的都該鎖」，「這也只是治標不治本的方法而已，NCC到底有沒有用才是重點，一直放任假新聞持續放送」。

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