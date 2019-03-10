中國送貓熊給韓 陳其邁：定案再討論

2019-03-10 17:52

〔記者陳心瑜／新北報導〕高雄市觀光局長潘恆旭今天證實公母貓熊雄雄和融融要來高雄，韓國瑜高雄市長選戰時的對手、行政院副院長陳其邁聽聞消息，謹慎地說，表示很多事情要有頭緒再評論，不然有些事情只是講講，未必有結果。

陳其邁說，等事情定案，再來評論比較恰當，不然浪費很多時間，並未正面表達看法。

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