小英捍衛台灣民主讓老共恨到牙癢癢 他曝：德國人超肯定

2019-03-10 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文與行政院長蘇貞昌強硬捍衛台灣主權的舉動，讓許多國人大讚與支持，尤其蘇貞昌在立院備詢時接連「洗臉」國民黨立委扯後腿的質詢，更獲得不少掌聲。對此，駐德國代表謝志偉透露，很多德國人對小英捍衛台灣自由民主讓老共恨到牙癢癢卻無處下口，這點之不卑不亢，讓他們非常支持與肯定。

「總統忍著『當家不鬧事』，小英並未『當家不作事』」！謝志偉今天（10日）在臉書以此為題表示，2016年8月底他銜小英總統之命二度出使德國，抵任後重逢老朋友、結交新朋友，直到今天，從中央官員到地方人士，「我接觸到的德人對小英的評價都很正面，特別是以維持、捍衛台灣自由民主之現狀以應對強橫銳實力的中國之威逼，讓老共恨到牙癢癢卻無處下口，這點之不卑不亢，尤獲德人支持與肯定」。

謝志偉說，因此有長期關注台灣政治發展的德籍友人日前獲悉「有部份綠營朋友，且其中不乏有力人士，認為小英總統和國民黨一樣貼心中國，不支持台灣正名，背叛了台灣」的時候問道：「被中國恨之入骨的蔡總統怎麼可能是背叛台灣的人？」對他的驚訝，謝志偉表示完全可以理解，但有句話壓了下來沒説，「我豈止驚訝，我還憂心」。

謝志偉也喊話，朋友們，儘管指責小英執政不力，此事自有公論，但不要懷疑小英對台灣這個國家的認同與熱情，正名一事，她每天都在做，只是方式不一樣而己，別的不說，在怪小英不支持台灣正名的時候，有沒有想過為什麼最近50年以來，「TAIWAN」之名何曾像現在於國際各大媒體如此頻繁地出現過？且多正面並與台灣人所驕傲的「自由、民主、人權」及「迫害人權中國的威脅」聯結在一起。

謝志偉強調，如今看著台灣被內外夾攻，腹背受敵，正是生死存亡的關頭，「當年心手相連的伙伴與我對『敵人』的認知卻如此大相逕庭」，「敵人」在對面，敵人在「中國」啊！當年咱們挺著腰桿不曾掉頭，如今怎麼掉頭的是鎗桿？！

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