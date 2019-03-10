中影118億被凍最高行發回更裁 學者重批：法官罔顧事實

2019-03-10 12:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會去年認定中影公司為國民黨附隨組織，並凍結118億元資產。中影不服聲請停止執行，被台北高等行政法院駁回後，中影再提抗告，最高行政法院本月8日廢棄原裁定，發回北高行更審。對此，法律學者今日痛批，法官罔顧事實，扭曲黨產條例的適用。

最高行發回更裁理由提及，「依黨產條例受處分之主體，是否會面臨『難於回復損害』之急迫情事，屬個案判斷議題。」

法官更自創「獨到」見解指出，「中影公司是否自始即屬附隨組織，還是嗣後成為附隨組織。如屬嗣後附隨組織，即有獨立於國民黨之外的第三資本主，該第三資本主之利害在判斷『難於回復損害之急迫情事』是否存在時，應納入考量中。」

最高行發回更裁理由也提到，「附隨組織」屬「企業」時，也要一併考量「確認中影公司財產為不當黨產」之處分規制效力，對中影公司營運活動是否會造成重大威脅；是否應停止原處分之執行，尚有部分權重因素事實未經調查，有必要由中影公司提出更具體之數據資料，並經兩造攻防後，方能得出判斷結論。

據悉，該件承辦庭為最高行政法院第4庭，為審判長法官鄭小康、法官劉介中、林文舟、林樹埔、帥嘉寶5人。

對此，南台科大財經法律研究所所長、台灣教授協會秘書長羅承宗批評，就法律面來說，翻遍不當黨產條例，根本沒有所謂「自始、嗣後附隨組織、甚至第三資本主」概念，最高行政法院高深莫測的法律發明，令人費解。

羅承宗指出，就事實面而言，中影是國民黨經營的事業，相關史料遍佈各處，到底法官有沒有認真看卷？令人懷疑。

羅承宗舉例，以國民黨1957年的全代會黨務工作報告為例，內文忠實交代中影作為中國國民黨黨營事業的屬性。

羅承宗指出，法律簡單來說就是「認事用法」四個字，令人遺憾的是，吾人看到幾個案子裡行政法院法官不僅罔顧事實，又排拒曲解黨產條例的適用。

他強調，自始附隨組織、嗣後附隨組織，都不是黨產條例法律條文有的概念，在黨產條例中，只有附隨組織與否而已。法官為幫中影、國民黨，發明這些概念真是「用心良苦」。

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