北高行裁定婦聯會案停止訴訟 黨產會：法官未理解轉型正義

2019-03-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會去年二月認定婦聯會為國民黨之附隨組織，婦聯會不服提起行政訴訟，台北高等行政法院本月四日裁定，在司法院大法官釋憲公布前，停止訴訟程序。黨產會昨日表示，不會提出抗告，但北高行法官對轉型正義的法制與實踐，恐無適當的理解與認識。

據北高行裁定書所載停止訴訟程序理由，合議庭認為黨產條例第三條、第四條二款後段應屬違憲；且就憲法所保障財產權而言，財產權之權利歸屬者，得享有「私使用性原則」的實踐，國家機關不得任意剝奪之。

裁定書更提及，黨產條例所架構系列規制效果，任意將一個權利主體所擁有的財產恣意剝奪，透過立法推定該財產為不當黨產，發生禁止處分的法律效果。「嚴重到幾乎已是特定財產權之剝奪，損及財產權行程之制度性保障功能至鉅，該法律自應屬違憲。」

對此，黨產會委員指出，認定婦聯會為國民黨附隨組織後，婦聯會提撤銷訴訟，該庭陳金圍、畢乃俊、陳心弘三名法官於審理期間，曾分別裁定「停止訴訟」、「停止執行」各一次，之前均遭最高行政法院廢棄。

黨產會質疑，本次該庭法官又以黨產條例有違憲疑義為由，裁定停止訴訟，並佐以該庭先前裁定指出的「停止執行僅是轉型正義的實踐往後延」，可見法官對我國推動轉型正義的法制及實踐，恐無適當理解與認識。

黨產會委員也批，北高行法官藉停止訴訟程序，將本案拋給大法官審理，忽略婦聯會長期坐擁龐大勞軍捐，迄今資產規模三百八十五億元，北高行捨棄在本案訴訟釐清事實真相，反而堅決地排拒審理。

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