批KMT不敢對中國講「不」 王丹：豬八戒還倒打台灣一耙

2019-03-10 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前在立院答詢藍委兩岸議題時，他表示不愛戰爭，但為維護和平，只能做好戰爭準備。前總統馬英九昨指出，不必把兩岸氣氛搞得那麼緊張，政府的功能是防止戰爭，而非一天到晚要打要怎樣，並稱全國老百姓都不想朝這方向走。對此，臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」也撰文點出「國民黨最大的問題」。

王丹的貼文開頭先提出4個問題，各別是誰奪走台灣邦交國、誰派軍艦飛機繞台、誰阻攔台灣參與公衛領域國際會議，以及誰把兩千顆飛彈對準台灣。

貼文中接著提到，明明是中國在製造兩岸緊張、對立，「國民黨對中共一個『不』字都不敢講就算了，還反過來說是台灣自己在製造緊張氣氛」，讓王不禁直呼，「豬八戒倒打一耙」。

文末也直言，國民黨最大的問題，就是「身在台灣心向中共」。

行政院長蘇貞昌日前在立院答詢藍委兩岸議題時，他表示為維護和平，只能做好戰爭準備。前總統馬英九昨指出，不必把兩岸氣氛搞得那麼緊張對此，臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」撰文質疑，「身在台灣心向中國。這，就是國民黨最大的問題」。（圖翻攝自臉書粉專「王丹网站 Wang Dan's Page」）

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