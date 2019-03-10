佛教反宗教立法 釋昭慧控陷「鈔票相」...

2019-03-10 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕一向敢言的玄奘大學教授釋昭慧，再發言指控反宗教團體法立法的「那一群僧人」，只是「鈔票相」，欺善怕惡。

近日中國炸掉全球最大滴水觀音像一事，引發宗教界人士及信徒們的議論，釋照慧在臉書po出想法，指「那一群僧人」在年前「叫囂」稱「宗教團體法迫害宗教」，還「台灣頭尾走透透」，到處串連僧眾聯署，抗議「宗教迫害」。

釋昭慧表示，當時她提醒，「有本事，請到天安門廣場去作此訴求！」，即被數成落成「佛教界的叛徒」，試圖抹綠，好在她歷經扁、馬、蔡三朝，口徑一致地主張「應該立宗教團體法」，否則那時必當成了佛教界的「人民公敵」；而今，「那群口若懸河，正義凜然以狂罵『綠色執政迫害宗教』的僧人，忽然出奇沉默，這就是『欺善怕惡』的絕佳範例！」

釋昭慧指佛法「凡所有相皆是虛妄！」、「不必著相」，但「只要看到『鈔票相』，這些僧人就會剎時忘卻「凡所有相皆是虛妄」、「靈山只在汝心頭」這回事兒，到處撒潑撒賴，不准立法監督財務收支！」。

釋昭慧表示，「即便有仇佛人士在觀音像上潑糞、潑硫酸，他們也說：『觀音菩薩大慈大悲，不會與他們一般計較。』、「菩薩不於糞便著相，因為祂是『不垢不淨』的。」，「但是講到女人或同志，他們就忽然忘了『不垢不淨』這回事兒，扳起臉來說：『女人業障重』，『同志是邪淫』」。

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