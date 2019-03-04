手段宛若IS！中國炸毀全球最高「滴水觀音」像

2019-03-04 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北省石家莊平山縣過去曾耗費5年時間，砸下1700萬人民幣（約台幣7820萬元），在當地山壁上刻出1座高57.9公尺的觀音像，吸引大批觀光人潮到場膜拜、還願，不料近期內遭到中國官方派出爆破大隊，將觀音像炸毀；網友對此直呼「根本伊斯蘭國」。

根據《寒冬》（Bitter Winter）報導，高57.9公尺的「滴水觀音」像位在平山縣皇安寺後殿的山壁，被炸掉前是全球最高的摩崖石刻立式觀音像，逢年過節時就會有數萬名遊客到此一遊，對神像進行還願、膜拜等民俗儀式，也因此成為中國共產黨的眼中釘，在1月30日派出爆破大隊到達當地。

報導指出，參與此事但不願具名的拆除工人表示，當局的爆破計畫由專業人員設計，現場有省、市、縣等各級政府官員蒞臨指導，還有公權力安全維護人員在場戒護，將被定為「國家4A級景區」、「河北省重點文物保護單位」的皇安寺宣告戒嚴，隨即開始出動怪手把觀音像的基底剷除。

報導提到，整個爆破前置作業長達48小時，觀音像後方被鑿出深達20公尺的火藥埋藏洞，官方在2月2日年節前實施爆破，轟然巨響之下觀音像的上半身化為塵土，此舉顯見中國共產黨以遏止宗教商業化的名義，極力打壓境內各種信徒眾多的宗教。

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新興宗教研究中心（CESNUR）《寒冬》網站傳送門

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