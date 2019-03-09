謝龍介引薦買文旦遭控「紅色訂單」 通路商：我是台商

2019-03-09 22:50

〔記者楊金城／台南報導〕昨天由國民黨南市立委補選候選人謝龍介引薦，下訂單買70萬台斤麻豆文旦的通路商群鵬國際貿易董事長吳錦玫、公司代表蔣成龍，今被民進黨起底只是一家新成立公司，直指這是「紅色訂單」、「政治訂單」。吳錦玫、蔣成龍今天下午也出現在謝龍介佳里造勢會場。

與韓國瑜軍校同學的蔣成龍並上台助講，他說自己就是台商，民進黨不要批評這是「紅色訂單」。吳錦玫昨天和麻豆柚農簽約時，也不諱言與韓國瑜交情很好。謝龍介因韓國瑜的關係，幫忙賣台南農產品。

蔣成龍上台說，他原來的公司在台南，因維多利亞幼兒園事件，公司怕被起底，才又成立新公司來，他不怕被起底，不願意看到麻豆文旦又被丟水裡，基於情感，才會買麻豆文旦，只要產品定位如LV，相信麻豆文旦價格未來持續上升。他因為講太久，還被台下部分群眾噓說快下來。

市長黃偉哲今抨擊謝龍介為了選票，誇大賤賣麻豆文旦，根本不是在幫台南。立委林俊憲批評謝龍介「尚敖蓋」，也起底「群鵬國際貿易」是一家1月28日才成立的公司，負責人吳錦玫還是中華兩馬經貿發展協會理事長，這不是政治訂單，什麼才是？

韓國瑜下午為謝龍介助選時，為謝抱屈說，謝龍介很認真每一天想如何幫台南農漁勞工打拚，但還是有人要指三道四，像說是「政治訂單」，這是完全錯誤。

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