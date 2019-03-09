統促黨10日找館長單挑「三字經」 酸他嚇到出國避風頭

2019-03-09 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢日前開直播，酸統促黨總裁「白狼」張安樂抬棺抗議卻失足一事，引發統促黨成員不滿，日前捍衛隊隊長李承龍才在臉書揚言到館長開的健身房進行「三字經」比賽，今天（9日）則預告，10日下午3至4點將到林口成吉思汗健身俱樂部，舉行「朗誦『三字經』比賽」。

館長日前因白狼差點摔進自己帶來抗議的棺材裡，反諷教學白狼怎麼做才能讓中國統一台灣，讓統促黨成員不滿開嗆要「面對面直播」，沒想到卻慘遭館長霸氣回嗆「我不跟賣國賊直播」給打槍，統促黨吞不下這口氣，捍衛隊隊長李承龍先在臉書嗆館長「你要跟我比閩南語『三字經』朗誦比賽嗎？我可以到你店門口，直接『比賽』。」

李承龍7日開直播說，統派有許多學者與年輕人，不喜歡用吵架的方式與他人爭論，希望能透過講道理來闡述統一理念，卻被館長謾罵，他認為館長喜愛把「三字經」掛嘴邊，因此希望能與他切磋。李承龍也在臉書詢問「哪[點]能有機會碰上（館長）？」還繼續問週末跟週一有沒有開？

李承龍今天則在臉書說，確定將於10日下午3點到4點間，到林口（成吉思汗健身房）找陳之漢館長，朗誦「三字經」比賽。統促黨副主委何鴻源則留言酸說，「他（館長）一聽到承龍哥要過去，嚇到馬上買機票說他明天出國避風頭不在館內」，成員白茉莉也留言，「生意人厲害啊~玩權、耍權、顧裡子不要面子，務實！」

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