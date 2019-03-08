水湳經貿園區地標建物 盧秀燕：還沒有腹案

2019-03-08 20:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市水湳經貿園區地標建物，從「台灣塔」改成「智慧營運中心」，現在又有新規劃？今在市議會引發議論。多位市議員說，不同市長有不同規劃，不知何時能真正動工，也呼籲不要政治追殺；市長盧秀燕回應，沒有腹案，花費近百億元一定要再探討、好好做。

水湳經貿園區佔地250多公頃，過去為水湳機場，2010年市府發布土地重劃，是都市內少有的超大型完整開發區，區內曾設計樓高318公尺的台灣塔，後來變更成為樓高262公尺的智慧營運中心，雖然重大工程命運多舛，不過整體來說發展前景看好。

市議員陳淑華說，前市長胡志強在水湳經貿園區規劃台中地標「台灣塔」，前市長林佳龍廢塔變更為「智慧營運中心」，雖不是空轉，但實在是轉的很慢，已經拖15年了，現在又換新市長了，市民很怕還會再拖下去。

陳淑華又說，智慧營運中心的建築設計案也出來了，不管名稱要不要改，市長盧秀燕蓋不蓋，還是要提新計畫，有沒有腹案？希望不要再拖下去，否則另提新案，再4年也難動工，恐讓台中競爭力喪失。

市議員曾朝榮也指出，當初台灣塔是因為經費暴增到150億，遠超過市議會通過的80億預算，加上安全、結構問題受質疑才被停掉，好的政策應該延續，呼籲盧市長不要政治追殺！謝明源、陳成添、劉士州、陳政顯、張瀞分等議員，也關心台灣塔相關賠償訴訟及未來走向。

盧秀燕表示，不管是台灣塔或智慧營運中心，目前沒有想法，沒有腹案，但必須是要很好的建設；台中一定要有這個建設，但是要再檢討與充實內容，因為要花費近百億元，不管要做什麼東西，一定要慎重。

她強調，市民的想法也應該要探討，符合市民所需，有利市政發展才是最重要的，將重新定位，再充實內容，好好建設、好好規劃、好好做，不能為開工而開工。

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