中等學校運動會開幕 盧秀燕勉勵選手超越自我享受比賽

2019-03-05 15:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市中等學校運動會今起將在台中市立體場一連舉辦4天，共有近2900名公私立國高中職選手參賽，優秀選手將代表台中市參加4月在高雄市舉行的「全國中等學校運動會」，市長盧秀燕今天到場為選手加油打氣，勉勵選手超越自我、享受比賽，爭取入選城市代表隊，為台中爭光。

108年台中市中等學校運動會，今天在豐原的台中市立體育場舉行開幕典禮，6位選手代表點燃聖火，象徵賽事開跑。市長盧秀燕、市議員張瀞分、王朝坤、教育局長楊振昇、運動局長李昱叡、新聞局長吳皇昇等皆出席，為選手加油打氣。

盧秀燕感謝市議會長期對各校學生的培訓關心和支持，強調市府重視體育發展，全中運非常有意義，能透過比賽超越自我、享受比賽，更可爭取入選城市代表隊的機會，為台中爭光。

教育局表示，台中市致力於推廣各項體育活動，除積極完善體育場館設備外，也努力培訓基層運動選手。去年全中運台中市共榮獲125面金牌、95面銀牌、114面銅牌，並有24項勇奪團體總錦標第一名，金牌數和總獎牌數均為全國第一，成績亮眼。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/