台灣燈會完美落幕 獨缺台中「燕」沒南飛 鄉民：會怕？

2019-03-07 00:30

［記者陳彥廷／屏東報導］台灣燈會首度移師屏東大獲成功，不過閉幕式當天台中市僅由副市長令狐榮達接燈，引發地方嘩然，屏東綠營指出，盧秀燕是全台人口第2多的市長，此舉有失格局，藍營則緩頰指，應是彰化推掉燈會後，盧秀燕因有既定行程才未未親自到場。

照慣例台灣燈會下1年承辦縣市的民選首長基於尊重，都會到場接燈，象徵重視燈會及承先啟後，屏東縣長潘孟安去年就親率縣府一級主管到嘉義縣接下燈會重任，他也成功在交通不易的大鵬灣，將燈會以半水半陸方式展演，加上花燈美輪美奐、表演節目琳瑯滿目，創下許多台灣的第一，更推升台灣燈會到達新高度。

屏東燈會帶入大批觀光財，推掉明年燈會的彰化縣長王惠美被縣民罵翻，相較自告奮勇的台中市長盧秀燕，除主動向觀光局申請承辦燈會，更向媒體表示「全力以赴」，但接燈時正逢花博免費門票事件恐致國際訴訟發酵，疑因此焦頭爛額未現身，改由吉祥物石虎團隊及副市長令狐榮達到場接燈。

春天到了，「燕」卻沒南飛，東港地方居民指出，直轄市辦燈會贏台灣尾的屏東縣只是剛好而己，輸了只有難看，首長未現身就沒承諾少了許多壓力，沒來也只能替她緩頰是「會怕就好」。

「有失台灣第2大市首長高度。」民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，台灣燈會是國際型活動，「不是民進黨在辦，是全台灣在辦」，今年的燈會成功，不只屏東人驕傲，更是全台榮耀，本就應超越黨派，但身為人口第2多的市長，未趁此機會觀摩有失格局，盧市長重視燈會的程度是否如她口中的「全力以赴」？更令人存疑。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則指出，她不能代表盧秀燕說明，但也替台中市府緩頰，指在彰化縣推掉燈會後，台中市府申請到台灣燈會的時間太趕，推測是早已安排行程，因此無法到場參加閉幕，才改由副市長到場，不必大作文章，但她也坦言不同政黨間確實較難出現熱絡互動。

屏東縣政府國際事務及傳播處長、屏東縣政府燈會辦公室主任黃建嘉則大氣回應指出，縣府籌辦燈辦資料都已準備好了，縣長潘孟安也受邀到彰化分享，但目前未獲台中市府有關的詢問，燈會是台灣國際性的活動，代表整個台灣，只要有人詢問，將不藏私全分享。

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