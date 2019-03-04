明年台灣燈會棄權讓給台中辦被罵翻 王惠美回應了

2019-03-04 15:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕屏東台灣燈會創造10項輝煌紀錄，高達1339萬人次賞燈，彰化縣放棄明年主辦權，機會讓給台中市，棄權效應大發酵，不僅網友狂酸縣長王惠美「英明」，縣議員也不分政黨砲口一致質疑，屏東財源也沒有好到哪裡去，人均負債比彰化縣高，屏東都能辦，為何彰化縣辦不來，還把機會讓給台中市，徹底讓彰化縣變成台中的「後花園」，彰化縣被邊緣化了。

議會今開臨時會，民進黨縣議員賴澤民、尤瑞春、黃盛祿，無黨籍蕭淑芬等縣議員輪番質疑縣府放棄明年台灣燈會主辦權，首先發言的賴澤民說，2012鹿港台灣燈會辦得有聲有色，當時王惠美擔任鹿港鎮長，活動成功鎮長也有功，2020台灣燈會相中彰化縣，縣長卻推掉，難道我們不如屏東嗎？別人做得到，我們卻做不到，實在很可悲。

賴澤民說，彰化縣不要辦，台中市接手辦，台中市籌劃時間剩下不到1年，台中行，彰化卻不行。尤瑞春也說，屏東燈會創造千萬元商機，吸引1300多萬觀光人次，放棄主辦權錯失充裕縣庫稅收的大好機會。

縣議員蕭淑芬說，彰化自行放棄明年台灣燈會的主辦權，民眾在網路上罵聲連連，她相信，王縣長應該都已經看到、聽到民眾的心聲，如今機會拱手讓人，錯失創造商機和帶動觀光的契機。

縣議員黃盛祿指出，縣府推掉主辦權理由之一是縣府要自籌6億元，副縣長洪榮章曾對媒體講說那6億是要省下來規劃彰南捷運，他好奇想問王縣長不知道此說是否屬實。

對此，王惠美說，鹿港台灣燈會當年有2年籌劃時間，2020台灣燈會中央直到去年10月、11月才告知彰化縣政府，短短1年時間怕有所閃失，這次先推掉，後續會再爭取。

王惠美強調，要辦就要辦最好，時間倉促沒辦好又要被罵，她希望呈現彰化縣最好的一面，燈會牽涉財政、整體規劃，新手剛就任，會做好最佳的準備，會在對彰化縣最有好的時機爭取活動。

對於節省活動經驗做彰南捷運之說，王惠美駁斥回應指出，彰南捷運活動經費和建設經費分屬不同領域，一個重大的建設，特別是像捷運，絕對不可能在短期之內就能有很大的結果，縣府目前進行彰南捷運可行性評估，施政是以4年、8年為考量，有其一定期程，先開始做可行性評估，之後竭盡所能爭取建設經費。

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