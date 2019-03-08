出席婦女節活動狂講「政績」 韓國瑜遭嗆秒回這句…

2019-03-08 16:42

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午為「2019高雄婦女節」活動揭幕，上台叨叨絮絮10分多鐘政績，遭台下一名婦女大聲嗆聲「我們要看電影！」頓時成為全場焦點，韓國瑜似乎嚇到短暫停頓，隨即說，不曉得時間，以為大家想瞭解市政狀況及未來規劃。

韓國瑜原訂下午2點半抵達高雄市圖總館7樓會場，遲到約20分鐘後登台開講，從市區道路坑洞需用特別預算處理包含地下涵洞1萬多個洞，另有17萬盞路燈需人為報修、缺乏App顯示故障，再講到增加400萬觀光客，並開啟醫療觀光元年等政績。

一名婦女坐台下，似不耐地大喊「我們要看電影」，頓時成為全場焦點，鄰近婦女回應「市長加油！」、「慢慢講」、「我們愛你」，群起護航，嗆聲婦女隨即以書面資料蓋頭。

韓國瑜短暫停頓後道歉，並說，如果打擾到大家寶貴時間，對不起，不曉得時間，以為大家想瞭解市政狀況及未來規劃，希望高雄未來賺錢、做好教育並照顧偏鄉弱勢。

高雄市社會局連續多年於婦女節舉辦活動，越辦越有規模，今年規劃主題影展，邀請六龜等區婦女訴說家鄉故事，並推出3條「高雄女路」小旅行生活地圖，邀民眾到偏鄉探訪私房景點，體會婦女堅韌的生命力。

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