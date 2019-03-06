鄭文燦「白宮」打卡 藍營民代批：把馮京當馬涼

2019-03-06 21:29

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦5日於臉書PO文「白宮原來這麼大」，還介紹所在會議室背後畫像背景，市議員王浩宇也稱讚「創造歷史」；不過，鄭文燦拍照的地會議室位於艾森豪行政大樓，並非白宮；市議員詹江村直批，總統蔡英文、前新北市長朱立倫都來過這裡，鄭文燦打卡標注白宮是「錯把馮京當馬涼」，王浩宇想造神，沒想到糗大了。

不過，王浩宇今天說，白宮是「總統辦公室」的統稱，而「艾森豪大樓」是白宮最主要的辦公場所，也就是類似市府園區內的行政大樓，是多數總統幕僚辦公、會議場所，蔡英文、朱立倫都是未擔任公職時拜訪，鄭文燦作為現任官員，能在北京反對下順利進入，與白宮、國務院官員會面，甚至被貼在AIT臉書，確實是歷史創舉；台灣的外交進展，是屬於全民榮譽，沒有顏色，希望國民黨議員不要拿這件事情攻擊。

市府發言人詹賀舜表示，當天的確是美國官員帶他們走進白宮的圍籬，然後參觀辦公室，鄭文燦打卡的辦公室應該是在白宮範圍，況且當天也有白宮官員會談，說拜訪白宮並不為過。

詹江村今天譏諷王浩宇「這真的太肉麻兮兮了」，鄭文燦拜會地點明明不是白宮，而是叫艾森豪行政大樓，不只鄭文燦，連蔡英文、朱立倫都來過，鄭文燦是「錯把馮京當馬涼」，王浩宇不明究裡，還跟著拍馬屁。

詹江村說，王浩宇身為市議員，沒有監督鄭文燦就算了，為了選立委搶搭韓流列車，拚命酸高雄市長韓國瑜，卻不斷對鄭文燦歌功頌德，這種「黑韓捧鄭」的模式，不斷出現，很多網民不以為然，已經完全失去民意代表的格調。

鄭文燦臉書5日晚間7點貼出這張照片，截圖左上角可見打卡地點就標註「The White House」（白宮）。（圖擷取自鄭文燦臉書）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/