書商送這些來 蔡英文堅持：付了錢我才能拿回家看

2019-03-06 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上月在台北市「水準書局」一口氣買了19本書，其中8本為八旗出版社的《興亡的世界史》系列書，八旗文化特別與總統府約時間，想要再送幾本書給總統，順便聽愛讀歷史的蔡英文大聊她對歷史的獨到見解。

八旗文化主編王家軒今日在臉書透露到總統府拜訪的過程，八旗文化準備了幾本歷史相關的書籍，原本打算直接送給蔡英文，沒想到蔡英文相當堅持，「你們送的書我一定要付錢，付了錢這些書我才能拿回家看，否則，如果不付錢，你們的贈品只能放在總統府檔案室裡」。

蔡英文還分享她對各國歷史書籍的看法，對於中亞的歷史，蔡英文相當遺憾台灣對於中亞的理解普遍貧乏，看中亞的角度只有元朝、張騫通西域、匈奴等等；對於韓國的歷史，蔡英文則說，她有1次向1名韓國人索取推薦的韓國史，原本想讀到本地人所寫的歷史，沒想到對方竟然給她1本英文撰寫的韓國史，讓蔡英文感到「走投無路」，想要不看用英文撰寫的外國歷史也難。

除了中亞與韓國，蔡英文也涉獵以色列、印度、東南亞等地區的歷史。王家軒歸納，總統特別有興趣的，應該是「在強權夾縫中生存的小國」與「得面臨中國因素壓力的國家」。

最後蔡英文還告訴他們說，有時候會想像美國鄉下農夫的生活，一輩子待在田園裡舒服清幽地活著，但後來轉念一想，會覺得還是台灣好，在台灣的生活相當精彩、有意義，在愛書的總統眼中，在台灣生活的缺點大概只有，「剝奪了我很多讀書的時間」。

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