機械邁向兆元產業 蔡英文：證明雞蛋不用只放一個籃子

2019-03-05 21:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在臉書分享「機械業產值連兩年破兆，出口額更突破八千億新台幣」的佳績，她並舉二０一二年參選總統時，與當時馬英九總統在「雙英ECFA辯論」，稱工具機產業慘兮兮，除了賣到對岸沒別的出路。蔡英文認為，現在我們用行動來證明，雞蛋不用只放一個籃子。

蔡總統說，「機械為工業之母」真的是不變的王道，她是有幾分證據說幾分話。

總統說，去年機械產業產值不僅連兩年破兆，出口額也突破八千億新台幣，比前年增加7.2％。在引入智慧製造後，去年工具機出口破千億，成長9.5％，是世界第四大出口國。這次舉辦的台北國際工具機展，已經變成全球第三大工具機展，讓世界更多朋友看到台灣的實力。

總統說，昨天她一邊逛展，一邊想起當年參選總統，那場「雙英ECFA辯論」的日子。那時她的對手說，工具機產業慘兮兮，除了賣到對岸沒別的出路。「現在，我們用行動來證明，雞蛋不用只放一個籃子」，靠著智慧製造、產業升級，「不論是賴老闆，還是張老闆、李老闆、陳老闆，都有機會把MIT工具機賣到全世界」。

蔡英文臉書貼文：

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