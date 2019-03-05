蔡英文：提高補助「長照2.0」 追求服務品質

2019-03-05 15:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「台灣社會福利總盟」，說明政府的社會福利政策與成果，並期許經由社福團體分享累積的經驗及實際運作上遇到的挑戰等，協力政府研擬和推動下一階段的社福政策。

在立法委員吳玉琴的安排下，社福團體代表由衛生福利部長陳時中陪同前來總統府。

總統指出，長照政策經過這兩年多的努力，「長照2.0」已經把社區據點、服務人數的量，都漸漸做起來，照服員的薪資也有成長及改善。下一階段除了數量之外，我們更要追求品質。希望衛福部可以思考，在不增加身障家屬負擔的原則下，提升對身障服務體系的補助，包括機構、社區式日間照顧、家庭托顧、臨時及短期照顧等服務，都有必要全面檢討提高補助，讓服務品質可以提升。

總統說，目前長照基金的財務狀況還有一些空間，衛福部也在思考是否在財務平衡的前提下，多協助機構式的長照，讓機構能補充人力、改善設施。前一段時間，她已經請國軍和退輔體系的醫院自己做了一套計畫，和部立醫院的系統一起來做，希望儘快把平價的機構性照顧建構起來，讓一般及比較弱勢的人民，都能得到比較好的照護。同時把社區照顧、機構照顧都兼顧好，回應多數人民的需求。

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