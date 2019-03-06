破除「挺假的」謠言！民進黨秀水大團結 全力相挺黃振彥

2019-03-06 19:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕破除謠言！民進黨彰化秀水今天展現大團結氣勢，全員大集合，全力為第一選區立委補選候選人黃振彥助選；秀水大老梁禎祥強調，站出來就是「挺真的」，不是做做樣子，綠營特性就是選情越低迷，支持者越團結！

黃振彥今天在秀水烏面將軍廟發表「秀水之美， 應該被看見」文宣，基隆市長林右昌前來助陣，秀水美術會發起人趙宗冠醫師也到場力挺，前秀水鄉長梁禎祥、縣議員葉國雄、前文化局長陳文彬、秀水鄉民代表梁淑絹、陳鑲萍、藍駿宇及秀水安東村長謝國華等人全員集合。

外界一再傳出「民進黨秀水挺假的」，梁禎祥親上火線說，這是因為他爭取鄉長連任失利，加上尋求連任的林士堅議員也敗選，外界才會認為民進黨在秀水鄉已失去士氣，也不可能再出面相挺黃振彥。

梁禎祥說，到底是「挺真的，還是挺假的」，行動就是最好的證明，這幾天晚上都有下雨，但是葉國雄議員照樣帶著代表藍駿宇，還有民進黨秀水聯絡處總幹事黃麒緯等人，挨家挨戶去拜票，就是要用真心來破除謠言。

梁禎祥強調，他既然出面號召，就是要凝聚民進黨秀水的向心力，找回綠營支持者的感動，越是士氣不振，越是選情低迷，更要團結起來，民進黨就是選情越低迷，支持者越團結，這是用心相挺，不只是做做樣子而已。

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