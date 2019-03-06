告《三立》敗訴 陳佩琪千字文「抒發感想」

2019-03-06 17:32

〔記者沈佩瑤／台北報導〕三立電視《54新觀點》質疑台北市長柯文哲財產申報不實，柯妻陳佩琪認為名譽受損，提告求償敗訴，台北地院今天（6日）判決後公布理由，因為節目都在質疑，柯文哲選前說負債，選後申報卻有2267萬元存款，完全沒提到「陳佩琪」，不會損害陳佩琪的人格權，所以沒理由求償，至於節目內容是否侵害柯文哲人格權，則不是本案訴訟範圍。

對此，陳佩琪今天下午更新臉書，發表1347字長文「抒發一些感想」。她首先點名三立說，我要詢問三立公司，當你們賺足這集的廣告費的同時， 請問您們對旗下的政論節目，有做過任何事前督導和事後考核嗎？

陳佩琪提到，主持人要講一對夫妻財產來源不明，這對政治人物是多大的指控 ，主持人卻事前完全不向當事人求證， 甚至連你們在節目上談論的2015年3月份的這份財產申報內容都沒詳看（我沒證據她是否有看，但看她和來賓在節目上的對談內容，合理懷疑她根本沒上網看）。倘若不談客觀證據，就一般社會常識，加上您還是有財經背景的主持人，我們夫妻任職醫師職務30年，有2200萬的財產，是很不合理嗎？有需要開這種節目把我們夫妻從頭汙衊到腳嗎？她在節目汙衊我們，在我嗆告後， 才在晚上11點多發簡訊要我上她節目，她強調會給我「充分時間」說明清楚，典型的潑人糞水，事後要你自己提桶水去上她節目自己洗清的做法（簡訊有提供給法院）。

陳佩琪痛批，來賓曾先生在節目說我們家財產來源不明，在我嗆告後才去調閱他在節目講的那份財產來源不明之前的中選會那份（事後才去申請資料，是他在法庭上承認的） ，上節目說人家財產來源不明，竟然連距離最近的前一份申報書都懶得查證？至於他在節目講的我們2015年3月24日的財產來源不明，我也合理懷疑他根本沒有上監察院的網站看，因為他將第一次申報（2015年3月24日）後的1500萬的支出（捐贈511萬和還父母親1000萬房貸），說成是第一次申報前的支出，然後加總說我們有為數可觀的財產來源不明，請問節目品質是這樣做的嗎？他還說自己是當過檢察官和律師的啊！

她說，先生常跟我說要黑他的人很多，就看看有多少公器媒體要請這些柯黑上節目，其實媒體想請柯黑上節目罵我們，我們也是束手無策，但連罵人、汙衊人都不需提任何證據？這個節目甚至連既有的證據都懶得查證，請問這節目的品質何在？

陳佩琪也批評法院判決，指法律既然認定我們夫妻有各自的人格獨立權，法官認為全篇節目是講柯文哲，沒講到陳佩琪，據此認定我的名譽沒有受損，所以判我敗訴。法律的觀點或許有其特殊性，但若是這樣，官司應該在提告後一個禮拜內就結束了， 因為法律原本明訂就是這樣，但我真的不知道這八個月來，我一直應法院要求提供2200萬的收入來源和捐贈支出明細，也很努力地把這一段時間的收入、扣繳憑單、捐贈收據，選前支出、稿費收入，基金股票賣出所得等等 ，都提供給法院了參考了 ，準備五年前的存摺和憑證，判決書卻說2200萬來源不予評論，那一開始要我提供這些幹嘛？

她直呼想向監察院陳情，稱不知有什麼管道可向監察陳情，「我想向監察院陳情，既然法律上我和柯文哲是獨立個體，名譽也獨立，將來我賺的錢不要跟他申報在一起， 不然我辛苦賺的錢，還要被說財產來源不明，被他拖下水，提告還敗訴？我相信這種汙衊，往後只會更多，不會變少。」

陳佩琪最後抱怨，先生常說市長要維持高度，他不想隨便告人，但一張席地而坐的相片，就被說成沒市長高度，就我看來， 這張照片就是他平日的X樣子，卻被批評說沒有高度，但我認為市長維持財產清譽的高度比較重要，席地而坐的市長高度就省省吧，「晚上會對他曉以大義，以訟止謗，才有高度…」。

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