爆韓國瑜北農天天喝酒 王浩宇電話被打爆籲韓粉冷靜

2019-03-06 16:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市議員王浩宇參加政論節目錄影時爆料，高雄市長韓國瑜過去在北農時期，幾乎天天喝酒、中午就醉了，下午龜息到下午3、4點才起床，一年醉個300天。此話引發熱議，王浩宇今日下午在臉書PO文表「辦公室被韓粉打爆了，但我想拜託韓粉們先冷靜，其實新聞並沒有辦法完整的表達出我的發言內容，我覺得大家應該看完影片。」

王浩宇表示，韓國瑜在北農幾乎天天喝酒是事實，這是韓當選前他就知道的事情，但這不見得是個批評，算是一種對工作的盡職。

王浩宇還說，北農是個有200多個農會供應商的公司，只要每個農會的總幹事、理事長一年來一次，就有200個飯局，但北農當然不只200個飯局，而韓國瑜又是個非常阿莎力，喜歡用酒交朋友的總經理，算是蠻接地氣的。因此，韓時常跟董事長在北農內的餐廳「一郎」宴請這些來自各方面的農民朋友，一年超過300天。

王浩宇坦言，韓國瑜的作法，在與農會的關係上，關係確實處理得比較好，「但這樣喝對身體確實不好，我想未來的韓市長不應該繼續這樣。」並強調「我當初在節目上的發言，也大概是朝這個方向。」

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