「哪有當市長三天兩頭請假的？」他用鄭文燦打臉韓國瑜

2019-03-03 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜出訪星馬回台後，近兩日取消原訂的市府公開行程，由副市長洪東煒代表出席。對此，桃園市議員王浩宇在臉書先貼出「哪有人當市長三天兩頭請假的？」還和大家分享了一段鄭文燦的市長奮鬥故事，讓網友敬佩鄭文燦的工作態度。

高市市長韓國瑜就職兩個多月的時間，經常請假引發討論。今日，桃園市議員王浩宇在臉書先貼出「哪有人當市長三天兩頭請假的？」隨後，和大家分享了一段鄭文燦不為人知的故事「三年前的228紀念活動的現場，鄭文燦感冒發燒嚴重、走路步履闌珊（蹣跚），幕僚勸他好好休息，他卻堅持要起床參加完228活動才回家休息。」文章一出，引發網友熱烈討論。

然而，韓國瑜稍早則在官方LINE及臉書表示「本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉，不會因為出國密集工作幾天就病倒。回來之後，有不少後續進展未完、也有許多工作上的事需再討論協商，加上諸多私人行程亟待處理，以至於本周末無法一一出席所有活動。」像是回擊王浩宇的發文。

網友的看法正反兩極，紛紛回應「常常取消行程放人鴿子，成天到晚吹吹吹，出國拉訂單只不過是出去走馬看花，回來直奔老家，等於是在閃柯P，柯P有很多特質是你沒有的，腳踏實地做事，繼續吹下去早晚翻船」、「請假在家研究愛情摩天輪，國瑜18招，招招都爽快」、「韓市長日理萬機、憂國憂民也要養精蓄銳再戰乾坤，高雄因爲有你而變得蓬篳生輝，昌隆繁華，也願你永遠身體健康、萬事如意，加油！」

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