未出席流感疫苗會議 陳時中：台灣不能唾面自乾

2019-03-06 13:07

〔記者彭琬馨／台北報導〕世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議上月21日在北京召開，台灣遲至當天才獲邀、因此未能出席會議。國民黨立委李彥秀今在立法院質詢時就此事詢問衛福部長陳時中，陳時中對此表示，我國在當地沒有駐外人員，我方「可以忍辱負重，但不能唾面自乾」。

李彥秀今質詢衛福部長陳時中說，以往國際會議，我方人員會在外交部知會後就先出發，讓參與的專家學者能有準備時間，這次的情況是如何？陳時中說，今年的會議在北京，因台灣在當地沒有駐外人員，我方比較謹慎，等收到邀請函才去。陳時中強調，我方參加國際會議是要守護台灣人民健康，可以忍辱負重，但不能唾面自乾。

國民黨立委江啟臣則是詢問我國今年參與WHA的狀況，是否會跟去年有所改變？陳時中說，一定會去，政府目前積極準備，抱持改變的期待；江啟臣追問，我國今年是否還是無法以觀察員身分、獲邀出席WHA大會？陳時中說，獲邀出席屬於「巨大變化」，依他來看，今年恐怕不會出現巨大變化。

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