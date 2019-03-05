首位資安長 陳其邁：資安即國安 刻不容緩

2019-03-05 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕資安管理法在今年元旦正式施行後，行政院副院長陳其邁擔任首位資安長負責統籌國家資通安全政策，他今日在臉書表示，「資安即國安，刻不容緩」，引發網友熱烈回應。

陳其邁今日在臉書po文，「資安即國安」的政策，分別從資安法制、安全標準及資安治理等面相推動相關工作。他以我國現今的特殊政經情勢做分析，對工作事項及未來將採取的行動作交代，也分享下午接受台灣專業資安網路媒體平台iThome專訪，互相交流資安意見。

陳其邁說，未來將從以下四個面向補足台灣的資訊安全，一、從防禦縱深、跨域聯防及新型態網路犯罪等層面，推動國家資安聯防體系之建構。二、發展國內新興資安產業生態鏈，提升資安產業發展能量。三、快速補足我國資安人才缺口。四、加強國際合作。

不少網友相挺，「謝謝台灣手指頭最美的資安長，補足台灣的資訊安全」、「陳其邁副閣揆：強化台灣資安系統，確實刻不容緩，加油！」、「資安即國安，讓我們跟隨邁邁副院長的腳步一起守護台灣」。

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