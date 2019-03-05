女力報到！行銷花博之美 盧秀燕演電視劇初體驗

2019-03-05 18:14

〔記者張軒哲／台中報導〕電視劇《女力報到》收視率佳，今天到台中花博后里馬場園區取景，台中市長盧秀燕在劇中客串演出，行銷台中花博，盧秀燕出身新聞主播，對攝影機一點都不陌生，卻是首次參與電視劇演出，她笑說，「配合到市長也可以下海演戲！」另外，台中花博「花東縣市週」3月4至8日登場，花蓮吉祥物紅面鴨來到花博園區，與花博吉祥物虎媽相見歡。

盧秀燕今天參與《女力報到》一劇演出，劇中角色志強（羅平飾）、楊晴（楊晴飾）、嫚莉（方語昕飾）、寬亮（尹彥凱飾）及婚攝團隊均到場錄影，眾人向盧秀燕行舉手禮敬禮，盧秀燕直呼，「嚇我一跳！你們的動作非常整齊，好像軍人一樣！」志強指稱他們就是軍人，楊晴也說，聽朋友說台中花博非常漂亮，絕對不能錯過。

盧秀燕說，台中除了有好山好水，還有許多適合拍婚紗的景點，尤其花博，她稱讚劇組真的很有眼光，也感謝劇情將角色中人生最幸福的時刻選在花博，祝福新人永結同心、百年好合。

盧秀燕感謝許多藝文活動、電視台劇組願意選擇台中作為據點，不僅振興在地經濟，更吸引許多人到訪花博，市府熱烈歡迎也全力配合。盧秀燕說，其實有許多邀約，包括參加或出席活動、演戲等，但選擇《女力報到》演出，這部戲傳達「女力崛起」的精神，自己身為六都中唯一的女性市長，格外深具意義。期盼透過演出與劇情主題相呼應，彰顯女性在社會上的能力。3月8日婦女節馬上就要到來，也很高興劇組到台中花博，和她共同彰顯女性對社會的貢獻。

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