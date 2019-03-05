台中花博門票代售案重送議會審議 市府：完成補正程序

2019-03-05 18:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於4月24日閉幕，但花博門票代售暨入口驗票委託服務案預算3.82億元在2017年底遭台中市議會退回，台中市政府交通局今天再度提案，經市政會議通過，將送市議會審議。市長盧秀燕說，花博合作廠商已陸續在請款，請廠商不必擔心，只要依法行事、依約辦理，市府不會有意識型態，也不會變更契約。

市府與國際園藝者協會（AIPH）昨天針對台中花博權利金計算基準達成共識，被議會退回的台中花博門票代售暨入口驗票委託服務案，今天經市政會議審議通過，將再送議會審議。

交通局長葉昭甫說，議會在2017年底審議花博特別預算2018年度詳細計畫案時，認為上述標案預算未經審議先行發包，程序不符，未尊重議會先前決議，該案不予審議退回。新市府上任後，經交通局確立經費分配與詳細計畫，重新提案，未來在議會將做好脈絡說明，完成補正程序，並尊重議會、依法處理。

法制局長李善植補充說，由於當時議會通過預算時有做附帶決議，要求市府日後動支預算時，應將相關計畫送議會審議後，才能動支。然而，之前市府未將相關計畫送議會審議，就直接發包請廠商執行合約，導致廠商事後依約向市府請款時，若貿然給付，可能產生費用給付逸脫議會監督的疑慮。

盧秀燕也說，花博是歷經3位台中市長，前市長胡志強成功爭取花博，前市長林佳龍編列經費、開始建設，她則接續執行花博，她也一再強調沒有意識形態，只希望把花博辦好，讓執行過程能夠圓滿。

盧秀燕說，花博合作廠商已陸續在請款，請廠商不必擔心，不管是AIPH或廠商，只要依法行事、依約辦理，市府都會一以貫之，不會有意識型態，也不會變更契約，因為市府的信譽要長期建立，這是每位市長、每個市府團隊的責任。

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