3月辦法國美食節 林右昌：將優先與法國等國洽簽姊妹市

2019-03-05 14:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會透露，基隆市3月將舉辦法國美食節，未來也會優先與法國、西班牙、以色列3個國家洽簽姊妹市。

林右昌說，基隆市有20多個姊妹市，但是要真正有在互動交往的才有意義，還有過去歷史上與基隆市有連結的，以及未來在產業、經濟上，和基隆有互補可彼此學習有誘因的重要城市。

林右昌指出，19世紀清法戰爭發生在基隆，基隆有法國公墓，在歷史上與法國、西班牙有非常深的淵源，法國大使也非常熱心，3月將舉辦法國美食節，透過法國代表處，邀請法國星級廚師來介紹美食，並與在地餐飲系學生交流。

17世紀西班牙曾在北台灣展開殖民統治，並在基隆和平島建造聖薩爾瓦多城，林右昌說，這幾年中研院考古團隊在和平島進行考古挖掘，已經挖到數具歐洲人遺骸，今年會再與西班牙考古團隊、市府大基隆歷史場景計畫團隊合作，展開更多發掘。

林右昌提到，以色列2、3年前有推薦過一座有港口、有郵輪、同樣在發展觀光，與基隆市性質相近的城市，希望與基隆締結姊妹市，這些都是未來洽簽姊妹市優先思考的方向。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/