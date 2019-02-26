玩基隆有新招！基隆今年將開水上計程車

2019-02-26 13:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市和平島公園開放、大推正濱漁港彩色屋和八斗子車站鐵道自行車等新景點，今年旅遊人次成長六成，市長林右昌說，與港務公司協調開Water taxi水上計程車，有機會在今年開航，讓基隆觀光更具魅力。

基隆市長林右昌說，基隆觀光能見度越來越高，日前前交通部長賀陳旦及郵輪專家來訪，郵輪專家對基隆和平島阿拉寶灣、潮境灣等景點十分有吸引力，認為有世界級的景點，今年觀光巴士會針對國際郵輪客，帶郵輪客

到基隆進行深度旅遊。

交通旅遊處長李綱說，今年春節9天假期基隆市遊客人數，有33萬人次，較去年的21萬人次成長近6成。

除原有的熱門景點潮境公園、海科館、基隆廟口夜市及東岸商場外，去年推出的正濱漁港色彩屋也很夯，同時和平島公園去年正式開放營運、八斗子車站和深澳鐵道自行車開通等，人潮都很多。

李綱說，基隆觀光資源漸充沛，交通越來越便捷，觀光人次會大幅成長，市府與港務公司協調Water taxi水上計程車，完成路線勘查，將從從火車站對面小艇碼頭開船，到光華塔、正濱漁港到和平島等地，開展海陸旅遊。

林右昌也說，會在光華塔等景點設計有吸引力的公共藝術，一定要坐船才能看得到的美景，水上計程車不只是交通船而已，也讓基隆觀光也更有魅力。他說，市府努力和港務公司協商，希望Water taxi在今年成行。

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