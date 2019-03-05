層級與柯文哲相同 林右昌8日起赴美11天訪5城市

2019-03-05 14:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌8日起將率團赴美11天，參訪紐約、華盛頓、費城、鹽湖城、西雅圖5座城市，訪問國務院、白宮、國會、智庫等相關單位，林右昌今天說，會晤到的官員層級都蠻高的，與台北市長柯文哲一樣，拜會的單位也會更多一點。

市府指出，林右昌首站先到紐約法拉盛台灣會館與僑界座談，對台灣政局發展及民進黨未來新路線發表看法，以及去年底臨危受命接任民進黨代理黨主席的心路歷程，接著到費城、華盛頓，密集拜會美國行政部門官員、國會議員，並與美國企業研究所（AEI）等重要智庫進行閉門會談，在「全球台灣研究中心」發表演說。

接著林右昌將赴鹽湖城姊妹市參訪，最後一站是到西雅圖，參訪Google、微軟等大企業。林右昌說，是去學習最新的科技應用型態與發展，很多台灣科學家在這些公司任職，也會與他們互動拜訪，了解他們的工作狀況及最新研究趨勢與結果，另外是了解這些跨國企業他們希望的城市與環境，作為未來基隆產業規劃的參考，預計18日返台。

有媒體詢問，赴美參訪是否有與高雄市長韓國瑜赴中、參訪以色列的台北市長柯文哲較勁的意味？林右昌說，台灣的外交處境相當艱困，總統及官員並不是每個國家都可以去，縣市首長出訪進行城市外交的推廣，是非常有必要的，這也與一般拜會、參訪行程不一樣，他相信每位市長的行程都非常緊湊，沒有必要去批評，也沒有互相較勁的問題。

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