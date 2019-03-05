菲律賓學生被迫非法打工 菲駐台代表：已介入協助 希望是個案

2019-03-05 11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼去年康寧大學、醒吾科技大學爆發「黑工」事件後，苗栗育達科大也爆出涉嫌招攬菲律賓學生來台，卻被迫非法打工。菲律賓駐台代表巴納祐今天對此表示，已派員協助，目前最緊迫的是使這些學生獲得援助，將與教育部持續合作處理此案，「希望這是單一事件」。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書昨踢爆，育達科大涉嫌與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓學生來台攻讀碩士，卻強迫訂立非法打工契約，並強逼學生不得拒絕工作安排，否則視同違約，要「自願退學」，契約還設保密條款，洩漏要罰50萬元。

教育部政務次長劉孟奇承諾「管到底」，校方及仲介代辦公司是否涉觸刑法強制罪、招生教師是否涉及刑法背信罪等，已送檢調單位徹查。教育部技職司長楊玉惠表示，從這學期開始，育達不得再招收外籍生，另將扣減私校獎補助。

菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席、兼菲律賓駐台代表巴納佑今天對此表示，MECO已經派員提供受害學生必要援助，希望這是單一事件。巴納佑說，台菲之間推廣人與人交流，一般來說都是非常有效且順暢的，將會與教育部協調，繼續處理這件事情，他感謝當地教育部門協助保障受害者權益，「目前首要任務是使受害學生依照台灣法律得到相關援助」

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