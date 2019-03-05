北市出生率創8年新低 柯P：怎麼可能補助就有用，呷卡壞啦

2019-03-05 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕北市去年出生人口創8年新低，被質疑市府「助妳好孕」專案效果不彰。對此台北市長柯文哲今（5）早表示，此次以色列參訪發現，以色列人口僅900萬，每年出生人口卻與台灣相同，認為現今出生率低不只經濟層面，還有文化層面的問題，「你以為只要給生育補助就能提高生育率？呷卡壞啦（別妄想了）！」

柯文哲今早接受記者聯訪，被問到北市去年出生人口創8年新低，市府的「助妳好孕」專案是否效果不彰？柯文哲表示，這次去以色列發現一個有趣的問題，以色列人口只有900萬，台灣是2300萬，但以色列每年出生人口數卻與台灣一樣，所以出生率低不只經濟層面，還有文化層面的問題

柯文哲表示，雖然有給生育補助，但小孩生出來後還有養育、教育，「所以我發現，你以為只要給生育補助就能提高生育率？呷卡壞啦（別忘想了）！」，「我看這個生育率低已經不只純粹是經濟因素了，還是有文化因素，不是錢可以解決的事」。

至於這個問題有沒有解決方案？對此柯文哲坦言，過去沒有很認真在思考這個問題，如果比對GDP去畫出生分布圖，說台灣年輕人不想生，如果這樣算，看來也不完全是這個問題。

最後，柯文哲被問到王世堅昨（5）日引用安迪．沃荷（Andy Warhol）的名言，指柯文哲「Your 15 minutes are up」，光輝可能就此退去，市民已漸漸看破手腳。對此柯文哲依然雙手合掌表示：「阿彌陀佛」，隨即轉身離去。

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