前幕僚將任王金平發言人 柯P：找到新工作就去啊！

2019-03-05 10:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前立法院長王金平將在7日宣布參選2020總統，如今又傳出他延攬台北市長柯文哲前競選發言人林昆鋒，邀他籌組發言人團隊。對此，柯文哲今天受訪直言，這也不是什麼壞事，幕僚找到新工作就去啊，這也沒什麼。

柯文哲今早並無公開行程，安排於市長室外接受媒體聯訪，聽到林昆鋒將擔任王金平發言人，柯坦言不知情，「你現在才告訴我，不過也很好啊！有什麼不好？」至於這是否是白藍合作的契機？柯說「不一定啦，幕僚找到工作就去啊，這也沒什麼」。

由於高雄市長韓國瑜近期聲勢驚人，媒體也問柯，會不會聯合王制？柯說，「自己跟國民黨有什麼關係？實在是扯…想太遠了。」

對於王金平將宣布參選，柯也重申他的標準答案，「參選是每個國民權利，所以要努力爭取國民的認同，透過民主的程序由國民來展現他們的國民的意志」，接著笑說這個大家都有背，這是小學生都會講的標準答案。

至於是否有感受王金平爭取自己的認同？柯說選舉過程還很久，從現在開始還有11個月，這是很長的過程，所以每個候選人都要努力，但這是表面的話，自己心理其實想講的是「國家不是只有選舉，還有很多事情」。

林昆鋒受訪則說，王院長過年後找了很多資深媒體人聊天，沒有外傳說要籌組發言人團，不過今年選舉可能人才搶奪情況嚴重，不排除未來繼續投身2020大選。

至於可能選擇藍綠哪一塊？林昆鋒表示，沒有特別選項，過去擔任發言人和技術專業幕僚，包括網路、新聞操作都有些心得，也幫柯文哲打了勝仗，搞不好柯還需要自己，更何況柯目前也沒有說要不要選，就保留一點空間，也給自己空間。

此外，新北立委補選的選情緊繃，日前傳出柯文哲有意幫余天站台，重啟白綠合作的可能，不過余天有顧忌因此遲遲未敲定。對此，柯文哲今表示，這種事情都是幕僚在聯絡，不能替余天回答。至於白綠合作是不是越來越困難？他說，困難每天都有，大家方便就好。

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