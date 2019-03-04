韓國瑜召集兩岸小組開會 議員憂心衝擊產業及社會

2019-03-04 20:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今召開「兩岸小組108年第1次會議」，時代力量高雄市議員黃捷表示，面對一個憲法上敵對狀態的政權、否認台灣主權的政府、甚至亟欲併吞台灣的中國，一切交流務必要謹慎且對等，她憂心產業崩盤及中資炒房造成社會衝擊等，促韓市長正視問題的嚴重性。

高雄市長韓國瑜今召開「兩岸小組108年第1次會議」，農業局、觀光局及經濟發展局分別以「貨出去」、「人進來」與「發大財」為主軸報告，並邀集小組委員及議員列席共同討論，但會議禁止媒體旁聽、禁止議員直播。

黃捷表示，農業局的簡報強調要增強外銷、契作獎勵措施，但有議員提醒兩岸目前還是敵對狀態，中國沒有放棄併吞台灣，過去就曾利用「養、套、殺」的手法，傷害台灣的農漁產業，ECFA簽訂後承銷契作虱目魚的集團，收購虱目魚後卻全數轉回台灣銷售，最終沒有任何虱目魚行銷到中國。

黃捷指出，ECFA簽訂後，石斑出口至中國的量雖然成長許多，但間接導致台灣養殖技術被中國養殖戶竊取，並在中國政府扶植之下與台灣養殖戶競爭，使得台灣石斑養殖產業一夕崩盤，藉著製造台灣經濟問題，伺機影響主權，面對這些前車之鑑，韓市長還要重蹈覆轍傷害市民嗎？

此外，經發局將遊樂園、物流倉儲、養生村及不動產開發等七項產業列為「近期陸資評估投資高雄項目」，其中「養生村」及「不動產開發」目前法規不開放中資企業投資，但高雄會爭取鬆綁，黃捷認為不動產開發及養生村開發不只涉及中國人民來台等居住遷徙層面，更關乎土地正義，中資炒房潮已在世界各地造成高房價等嚴重問題，讓許多當地人買不起房，造成社會衝擊，香港、紐西蘭及澳洲皆是血淋淋的例子，請韓市長正視問題的嚴重性！

黃捷也提出工業城市高雄的2.0是底特律還是芝加哥？高雄正處在工業轉型的階段，論交通、人才、經濟條件，高雄都有足夠的動能可以再進化，如今若又要再走回頭路，擁抱傳統重工業，絕對是高雄無法承受之重！

黃捷也點名研考會主委李銘義稱依據《行政程序法》會議可以秘密進行，黃捷翻遍行政程序法的法條，怎麼都沒看到主委口中的會議秘密舉行呢？市府官員胡謅法律實不可取！

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