對聯訪韓國瑜很失望 PTT鄉民：台灣記者真的很廢

2019-03-04 19:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友Borges今在ptt發文，對於高雄市長韓國瑜今下午主持兩岸小組後出面接受聯訪，但他對聯訪內容「失望」，指出「（記者）等了那麼久，給你問韓十分鐘，結果全部被訪陸議題帶著跑...」，先前的一堆議題全都沒下文，氣憤之餘下標「台灣的記者真的很廢物」。

Borges舉例：「說好的公出呢？說好的副市長說謊重感冒呢？說好的夜宿隔天翹班呢？說好的阿諾呢？說好的屏東燈會>高雄燈會呢？這些全.部.沒.問。」

他感慨連記者都不關心「韓導GG」了，深深感到「maxxis4735（另位鄉民）」遠比這些不適任的記者、更適合當記者。

鄉民對此議論紛紛，「記者認為那個不重要吧」、 「因為他是韓國瑜，如果是其他人早就窮追猛打了 」、「韓很卑鄙的地方是很會帶新話題、所以很難把一個舊話題追深

但記者的功用不就是窮追猛打嗎？ 這樣輕輕放下實在太.....」、「韓跟記者關係那麼好、記者不會白目的」 、「阿諾到3月底啊！還有希望」 、「問了這麼久、只問了一個林酸梅 ，好失望」、「媒體對韓跟柯就是有差阿、一個給他造神一個給他挖坑」、「某些台的記者就不用期待了」。

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