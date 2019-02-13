高市議員批韓國瑜政治變色龍

2019-02-13 22:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時代力量高市議員黃捷表示，市長韓國瑜今批總統蔡英文不要九二共識、不要台獨是為了權力，兩岸是「指腹為婚、你儂我儂」，反問韓國瑜選前說政治零分、經濟一百分在哪裡？選後開口閉口都是政治，質疑韓國瑜是政治變色龍！

黃捷表示，韓國瑜去年一上任，馬上忘記政治零分的選舉口號，提出了「支持九二共識」這種虛假的政治語言，今年初中國主席習近平公開表示九二共識就是一國兩制，韓市長卻還是不改口，在一月議會臨時會答詢時仍表示「九二共識是一中各表」，「他是九二共識的堅定支持者，少了九二共識，兩岸互動基礎會變得迷亂，高市經濟發展也會馬上碰到困難」。

黃捷指出，韓國瑜曾經說「不要懷疑共產黨必須收復台灣的決心」，然而卻承認「九二共識」，不就是配合著中國統一台灣的步伐嗎？矇著眼假裝可以治好台灣的經濟，都是在自欺欺人。

黃捷強調九二共識僅是中國逼迫台灣就範的毒藥，韓國瑜請不要拿毒藥來解決高雄的問題！她更反問韓國瑜承認「兩岸你儂我儂」就是好棒棒，他人拒絕一國兩制，就是為了權力、分裂人民、意識形態作祟？

黃捷說，韓國瑜成天將「九二共識」掛在嘴邊，但在1992年兩岸會談時根本沒有「共識」，「九二共識」來自韓國瑜的碩士論文指導教授蘇起在2000年時自創，將「九二共識」描述為「一個中國，各自表述」。

黃捷指出，韓國瑜選前選後兩個樣，高雄市民絕不姑息這樣的政治變色龍！若九二共識就是一國兩制，就是統一，人民真的會買單嗎？

黃捷呼籲韓國瑜要市民接受中共獨裁政府的併吞嗎？韓國瑜可以不為台灣的民主自由讚揚歌頌，但請不要將台灣推向民主的對立面，更不要用兩套標準看待政治發言！

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