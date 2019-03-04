張善政談選總統想找「軟性」副手 目前不會與柯Ｐ接觸

2019-03-04 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2020總統大選藍營有意參選總統競爭激烈，過年後已表態要參選總統的前行政院長張善政今日接受網路媒體訪問指出，他有在想找一個「軟性」的人擔任副手，目前人選尚未確定，若當選後他優先要解決「兩岸僵局、年輕人低薪、產業發展競爭力不夠」3大問題。

張善政表示，前幾次有被納入民調，他自己的民調支持度在藍營人士落在中間，自己對媒體從不隱瞞要參選總統，現在只剩下一個宣布參選的記者會，不想用傳統找人來站台的方式，還在想說要用什麼方式宣布。

張善政指出，對於副手人選，因自己是理工背景，這陣子一直在想是否找一個「軟性」的人，目前仍在思考，尚未有確定人選。

針對若當選後優先解決哪些問題？張善政談及，目前台灣有「兩岸僵局、年輕人低薪、產業發展競爭力不夠」3大問題，他尊重九二共識，但應要提出新想法，不再拘泥於九二共識，所以自己提出「憲法一中、台灣優先」。

張善政也說，第一次看到「一中各表」不知道這是什麼意思，例如「憲法一中、台灣優先」就很容易明白，至於要統、要獨「我都不贊同」，總統任期4年或8年，不可能進行統一或獨立，談這些其實沒有什麼意義。

對於是否與白色力量柯文哲接觸搭檔參選？張善政說，「沒有」，目前這個階段就是自己努力，今年下半年再來談這問題，現在沒有討論這問題的空間，如果柯P出來選，說不定會逼國民黨把韓國瑜拱出來，這都還很難講。

此外，有網友提問若當選後是否控管網路言論？張善政回答，「控管不了、得不償失」；談及小熊維尼議題時，張善政則說，「要是我被人說我是小熊維尼，我會很高興啊，覺得很親切！」

對於有網友直言建議，張可以與陳文茜搭配參選。張善政對此先「哈哈」笑了出來，他隨後說「陳文茜真的不錯，我有看她的節目」，未正面回答網友問題。

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