社工低薪2.5萬、薪水少給還被迫回捐... 監察院糾正衛福部

2019-03-03 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕社工雖然為社會安全網環節之一，但卻長期受低薪、超時工作問題之苦，也被人形容是「弱勢照顧弱勢」。而監察院今（3）日發表新聞稿，指照顧弱勢為國家工作，卻因節省成本而轉嫁責任給委外補助團體，造成勞動條件低下的惡性循環，因此對衛福部提出糾正，要求行政院敦促改進。

監察院新聞稿指出，監察委員王幼玲、田秋堇提出調查報告指出，衛福部表示現行全國社工人員有60％都在民間組織服務，經調查後發現約52％的社工月薪落在約2.5萬到3.5萬元的區間。然而，事實上有21.2%社工人員實際領到的薪資低於應領到的薪資，且身處高壓工作環境、勞動條件不佳、常加班卻沒有加班費只能補休，或者放棄補休，少數更有薪水未全額給付及被迫回捐等情事。

此外，調查報告強調，衛福部漠視地方政府對於委託社福團體辦理法定社會服務的經費，長期以來沒有合理計算人事及行政經營成本；國家承擔照顧弱勢兒少工作，責無旁貸，卻為節省成本，轉嫁責任給委外補助團體，衛福部應立即檢討改進，讓兒少獲得有照顧支持品質的安身之處。

監察院糾正衛福部的項目包含，社工人員的申訴案件無法獲得積極迅速回應，衛福部允應正視勞動權益意識提升、勞資關係改變的趨勢，莫再因循故習，應速謀改善對策。

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