扁媽未出席「最強村姑」成立競選總部 因為小英探望後…

2019-03-02 20:42

〔記者楊金城／台南報導〕台南市第二選區立委補選在民進黨、國民黨兩黨大咖助選後選情升溫，無黨籍候選人陳筱諭今天在麻豆成立競選總部，展現基層實力，原本安排扁媽陳李慎出席為陳筱諭披掛競選綵帶，但在昨天總統蔡英文探視扁媽後，扁媽並未出席，引來猜想。

陳筱諭陣營也積極拉攏柯文哲，但柯P今天也未出席，未來發展受關切。

扁媽今天未出席陳筱諭競總成立，改由競選總部總會長、前立委李和順為陳筱諭披掛競選綵帶，一樣打阿扁牌，再由前台南扁友會副會長陳仙寶，將陳水扁2000年競選總統的戰旗，傳承給同樣抽中5號的陳筱諭，預祝她旗開得勝。

陳筱諭說，阿嬤（陳李慎）昨晚打電話說，因為血壓升高，不能出席競選總部成立，跟她說加油。她不知道是不是跟蔡總統探視有關，但民進黨打擊她無所不用其極，她為了鄉親，會勇敢走下去。

陳仙寶說，小英總統昨天探望扁媽後，老母為子，想到阿扁被綁住不自由，像一根針刺入心中，結果「沒看沒代誌，看完後血壓衝高」。

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