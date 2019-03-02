柯文哲機場坐地充電 王世堅：典型的「假仙」

2019-03-02 17:36

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前出訪以色列期間，在國外機場席地而坐充電的照片引發熱議，「柯黑」台北市議員王世堅今天也砲轟，柯文哲的行為就是典型的「假仙」！

王世堅今天受訪時說，柯文哲的行為是典型的「假仙」，一再故技重施，不斷強調他好像很自然、很親民、很隨性，但看看行李居然離他有段距離，以色列那個地方是風聲鶴唳，很注重機場安全，行李這樣子擺放，安檢人員馬上會擔心是爆裂物、是不是恐怖份子。

王世堅認為，柯文哲想要表現出自己很率真和一般市民一樣，到處可以席地而坐、充電，展現平民作風，但擔任首都市長，畢竟要有一定的國際禮儀認知，今天不要說是市長，升斗小民去到人家國家也要尊重當地的規定和禮俗，但柯文哲只在意他自己，只在意能不能搞怪作秀炒議題、能不能不曝光。

另就高雄市長韓國瑜日前出訪簽下億元訂單，王世堅也肯定稱，韓國瑜勤政確實是有。至於韓是否愛國？王世堅則說，愛國前3名大概就總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，看得到的韓國瑜目前表現跟小英、蘇貞昌並列吧，3人表現都勝過柯文哲，只有柯文哲名不符實，真面目會慢慢被看穿的，「我也希望韓國瑜以柯文哲為戒、為鏡。」

王世堅還提到，韓國瑜也不必要再跟中央對槓炒嘴，因為已經可以證實中央政府不但不會扯他後腿，而且中央政府暗助他很多，「所以韓國瑜不要聽信讒言，我們不分藍綠、不分中央地方，共同幫高雄把東西賣出去、人進來」。他還說，民調也證實，現在真的有可能有機會去扯韓國瑜後腿的，反而是國民黨內另外那4顆太陽，他們都開始講那些酸言酸語，衝著韓國於講一些不近得體的話。

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