統促黨下戰帖「面對面」 館長霸氣回嗆：不跟賣國賊直播

2019-03-02 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂日前到立院外抗議，卻因不慎跌進自己帶來的棺材慘遭揶揄。「館長」陳之漢也拍諷刺影片，教張安樂如何「快速統一」。館長此舉引來統促黨不滿，不但批他「滿嘴髒話」，還下戰帖面對面直播。對此，館長回應「我不跟賣國賊直播」。

針對館長的建言，統促黨成員李承龍在臉書上寫道，中國要如何促統，「完全不需要一位滿嘴髒話，沒有營養論述的『生意人』來指導」，還邀館長到統促黨中央黨部直播，面對面交換看法。

館長隨後在臉書上發文，痛批一個身在台灣，滿嘴仁義道德的黨，卻時時刻刻想要賣掉自己的國家、出賣自己的同胞，「這種人也有臉罵我滿嘴髒話」、「我不跟賣國賊直播」。

館長27日在直播中表示，張安樂如果想要中國快速統一，就應該展現對岸的財大氣粗，開10輛勞斯萊斯那種棺材車，才夠兇狠、氣派，或是聲稱只要統一，就能讓台灣2300萬人都開超跑、開賓利，每個人住100坪豪宅，每月發10萬元消費卷。館長還說，用抬棺材來威脅，台灣人反而不敢統一，怕「人出得去，變成棺材抬回來」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/